Calciomercato Milan, l’Inter tenta il grande sgarbo: sul futuro di Samuele Ricci filtra questo. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Il calciomercato Milan ha vissuto un mese di gennaio da assoluto protagonista. La dirigenza, però, ha la volontà di rinforzare ulteriormente la rosa .

Come riportato da Longo, in vista dell’estate, il Milan avrebbe già trovato un accordo virtuale con il Torino per Ricci. Attenzione massima, però, all’Inter: in caso di partenza di Calhanoglu, come riportato da SportMediaset, i nerazzurri tenterebbero l’assalto.