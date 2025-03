Calciomercato Milan, Ricci nome caldo ma resistono due alternative: i nomi

Calciomercato Milan, Samuele Ricci nome caldo per il centrocampo della prossima stagione ma resistono due alternative

Importante aggiornamento fornito dal giornalista Ceccarini sul calciomercato Milan della prossima estate:

PAROLE – «E per il centrocampo i rossoneri sono sempre in pole position per Samuele Ricci. Un interesse che parte da lontano. Il lavoro del Milan parte da lontano e ora l’obiettivo è convincere Cairo a cederlo a giugno, anche se serviranno non meno di 30 milioni. Nel frattempo tra le alternative in Italia oltre a Frendrup, su cui sta facendo una riflessione anche l’Inter, è spuntato il nome di Fabbian del Bologna. Al momento però è solo un’idea. In uscita c’è invece Loftus-Cheek».