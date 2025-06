Calciomercato Milan, la pista a centrocampo non tramonta! Spunta il retroscena, è successo ieri

Calciomercato Milan, non tramonta la pista a centrocampo che porta a Samuele Ricci: ieri Tare ha avuto un contatto con l’agente

La giornata di ieri, martedì 10 giugno 2025, è stata senza dubbio una delle più febbrili per il calciomercato Milan sul fronte del calciomercato. Con diverse trattative già avviate e in fase avanzata, da quelle cruciali per il futuro di Mike Maignan a quella per Yunus Musah, l’agenda rossonera si è ulteriormente arricchita con l’apertura di un nuovo, intrigante fronte. Secondo quanto riportato da Daniele Longo, autorevole giornalista ed esperto di mercato, il Milan ha infatti riallacciato i contatti con l’agente di Samuele Ricci, centrocampista del Torino e della Nazionale italiana.

Al momento, la trattativa con il club granata non ha ancora subito un’accelerazione decisiva. Le dinamiche attuali non permettono al Milan di affondare il colpo, ma è altrettanto vero che l’interesse per il giovane play rimane concreto e costante. Ricci è un profilo che piace molto alla dirigenza rossonera, in quanto rispecchia l’identikit del centrocampista moderno, capace di dettare i ritmi di gioco e di interdire con efficacia. Le sue qualità lo rendono un’opzione “forte” per il rafforzamento della mediana, un reparto che il Milan intende puntellare con elementi di qualità e prospettiva.

Tuttavia, la strada che porta a Torino si presenta irta di ostacoli, e il principale è rappresentato dalla valutazione che il presidente Urbano Cairo ha dato al suo gioiello. Il numero uno granata, infatti, non sembra intenzionato a fare sconti e chiede ben 35 milioni di euro per lasciar partire Ricci. Una cifra che, allo stato attuale delle cose, è considerata eccessivamente elevata dalla squadra mercato del Milan. Paolo Maldini e Frederic Massara, o chi per loro si occupa delle operazioni in entrata, sono noti per la loro oculatezza e per la tendenza a non partecipare ad aste che ritengono sproporzionate rispetto al valore intrinseco del giocatore o alle proprie disponibilità economiche.

L’interesse per Ricci, dunque, pur essendo vivo, potrà concretizzarsi solo nel momento in cui dovessero presentarsi delle condizioni più favorevoli. Ciò potrebbe significare un abbassamento delle pretese economiche da parte del Torino, magari in una fase più avanzavata del mercato, o l’attivazione di formule alternative, come prestiti con diritto/obbligo di riscatto legati al raggiungimento di determinati obiettivi.

La situazione è in continua evoluzione, e se da un lato il Milan continua a monitorare attentamente il mercato per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione, dall’altro dovrà destreggiarsi tra le richieste dei club e le proprie strategie finanziarie. Il nome di Samuele Ricci rimane sul taccuino rossonero, ma la palla, almeno per ora, sembra essere nelle mani del Torino e del suo presidente Cairo. Sarà interessante vedere come si evolveranno le prossime settimane e se il Milan riuscirà a trovare la chiave giusta per sbloccare questa complessa trattativa, come evidenziato dall’analisi di Daniele Longo.