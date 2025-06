Calciomercato Milan, il Torino ha chiesto anche Chukwueze per chiudere l’operazione Ricci: ore bollenti per chiudere. Le ultimissime sui rossoneri

Durante i recenti contatti tra Milan e Torino per la trattativa legata a Samuele Ricci, centrocampista granata da tempo nel mirino rossonero, sarebbe emerso un nuovo interessante scenario di mercato. Secondo quanto riportato da Radio Rossonera, il club piemontese avrebbe approfittato dell’occasione per sondare il terreno e chiedere informazioni su Samuel Chukwueze, esterno offensivo del Milan.

L’interesse del Torino per Chukwueze rappresenterebbe una novità significativa. Arrivato a Milano la scorsa estate con grandi aspettative, l’attaccante nigeriano non è riuscito a esprimere appieno il suo potenziale nella sua prima stagione in Serie A, complice anche qualche infortunio. Nonostante ciò, le sue indubbie qualità tecniche e la sua velocità lo rendono un profilo ancora molto apprezzato, soprattutto in un campionato come quello italiano dove le sue caratteristiche potrebbero emergere con maggiore continuità.

La richiesta di informazioni da parte del Torino potrebbe indicare la volontà di rinforzare il proprio reparto offensivo con un giocatore di talento e con esperienza internazionale. Resta da vedere se l’interesse si trasformerà in una vera e propria trattativa e quali sarebbero le condizioni di un eventuale trasferimento. Per il Milan, cedere Chukwueze potrebbe significare liberare un posto in rosa e ottenere un tesoretto da reinvestire, magari proprio per arrivare a Ricci. La finestra di mercato estiva si preannuncia ricca di incroci e possibili scambi tra i club di Serie A.