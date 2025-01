Calciomercato Milan, aneddoto Ricci! C’entra Furlani, cosa è successo

Calciomercato Milan, spunta il clamoroso aneddoto su Samuele Ricci: tentativo di Furlani già per il mese di gennaio

Come riferito da calciomercato.com, c’è un clamoroso retroscena sul calciomercato Milan di gennaio:

PAROLE – «Dall’Inter al Milan, dalla Juventus al Napoli. Tutti vogliono Ricci, il regista della Nazionale azzurra. La prossima sarà l’estate di Samuele come protagonista certo del calciomercato. Chi si muove prima gode, come spesso accade in queste circostanze. Un club su tutti si è portato avanti sia nei colloqui con il ragazzo che con il Torino: il Milan di Sergio Conceição. Su Ricci e il Milan c’è già un retroscena di mercato: nei giorni scorsi la dirigenza rossonera hanno provato a sondare il Torino per una cessione del gioiello già in questa sessione invernale. Dal club granata la risposta è stata secca e decisa: “No, grazie”. Il Milan è molto avanti su Ricci per la prossima stagione, un’operazione da almeno 30 milioni di euro».