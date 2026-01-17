Calciomercato Milan, spunta il retroscena su Rabiot! C’entra il suo arrivo a fine agosto, la ricostruzione

Calciomercato Milan, c’è il retroscena sul fondamentale arrivo di Adrien Rabiot in rossonero: decisiva la sconfitta contro la Cremonese

Non ci sono più dubbi: Adrien Rabiot è il vero ago della bilancia del Milan 2026. Secondo un’approfondita analisi di Alessandra Gozzini su La Gazzetta dello Sport, il centrocampista francese non è solo un titolare, ma il leader tecnico e carismatico che ha trasformato il volto della squadra di Allegri. I numeri della sua ultima prestazione a Como sono semplicemente dominanti e raccontano di un giocatore totale.

I numeri da “Alta Velocità” di Adrien

Le statistiche evidenziate dalla rosea certificano l’onnipresenza del francese sul terreno di gioco:

Dominio Fisico: Primo per duelli tentati ( 13 ) e vinti ( 10 ). In aria è insuperabile: 4 duelli aerei su 4 vinti .

Primo per duelli tentati ( ) e vinti ( ). In aria è insuperabile: . Presenza nel Gioco: Con 49 palloni giocati , è stato il secondo riferimento della squadra dopo De Winter, ma con una qualità offensiva superiore: primo anche per cross effettuati (3).

Con , è stato il secondo riferimento della squadra dopo De Winter, ma con una qualità offensiva superiore: primo anche per cross effettuati (3). Incidenza Diretta: Ha propiziato la rimonta conquistando il rigore del pareggio, firmando poi il sorpasso su assist di Leao e chiudendo i conti con un bolide dalla distanza per la sua doppietta personale.

Calciomercato Milan, Rabiot: l’uomo che ha cambiato la stagione

La Gozzini sottolinea un dato statistico quasi mistico: l’unica sconfitta del Milan in campionato (contro la Cremonese) è avvenuta quando Rabiot era ancora un giocatore del Marsiglia. Quell’inciampo ha accelerato il suo arrivo, e da quel momento il Milan non si è più fermato. Con 3 gol pesantissimi già a referto (decisivo anche a Torino), il “Duca” è diventato l’uomo della provvidenza per la rincorsa sull’Inter.

