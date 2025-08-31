Rabiot Milan, offerta ufficiale al Marsiglia! Parti vicinissime, cosa manca prima della fumata bianca

Rabiot Milan, arrivata l’offerta ufficiale al Marsiglia per il cartellino del centrocampista francese: parti vicinissime all’intesa

Il calciomercato Milan bussa alla porta dell’Olympique Marsiglia per Adrien Rabiot. La notizia, lanciata in anteprima dal giornalista Fabrizio Romano, trova una conferma importante e un interessante approfondimento da un altro noto esperto di mercato, Matteo Moretto. Attraverso un post sul proprio profilo X, Moretto ha aggiunto un dettaglio cruciale, precisando che l’offerta ufficiale del club rossonero si aggira sui 10 milioni di euro, bonus compresi. Un’indiscrezione che, se confermata, potrebbe segnare un punto di svolta nelle trattative per portare a Milano uno dei centrocampisti più talentuosi e ambiti del panorama europeo.

L’operazione, seguita in prima persona dal nuovo direttore sportivo del Milan, Igli Tare, sembra essere a uno stadio avanzato. Le parti sarebbero infatti molto vicine, il che fa presagire una possibile conclusione positiva in tempi brevi. L’interesse del Milan per Adrien Rabiot non è una novità assoluta. Già in passato il nome del centrocampista francese era stato accostato al club di Via Aldo Rossi, ma mai come in questa finestra di mercato l’affare sembra aver preso una direzione così concreta. L’arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina rossonera, un tecnico che ha già allenato Rabiot alla Juventus, potrebbe essere un fattore decisivo. L’allenatore toscano conosce bene le qualità e le potenzialità del giocatore, e l’idea di ritrovarlo a Milanello per costruire il centrocampo del futuro sarebbe un’opportunità irrinunciabile.

Adrien Rabiot, attualmente legato all’Olympique Marsiglia, ha dimostrato negli anni una notevole versatilità tattica. Può agire come mediano di rottura, ma anche come mezzala di inserimento o persino come regista davanti alla difesa. La sua presenza fisica, la sua visione di gioco e la sua esperienza internazionale lo rendono un profilo ideale per il progetto tecnico di Allegri. Un centrocampo composto da Rabiot, unito magari a un altro giocatore di qualità, potrebbe garantire al Milan la solidità e la creatività necessarie per competere ai massimi livelli, sia in Serie A che in Europa.

L’offerta di 10 milioni di euro, pur non essendo elevatissima, rispecchia il valore di mercato attuale del giocatore e la situazione contrattuale. La possibilità di inserire dei bonus permetterebbe al Milan di dilazionare l’investimento e all’Olympique Marsiglia di ottenere un guadagno maggiore in caso di raggiungimento di determinati obiettivi. Le trattative proseguiranno nei prossimi minuti, con la speranza che la fumata bianca possa arrivare presto. Per il Milan di Tare e Allegri, l’arrivo di Rabiot non sarebbe solo un colpo di mercato, ma un chiaro segnale delle ambizioni del club per la prossima stagione. I tifosi rossoneri restano in attesa, sognando di vedere presto il centrocampista francese vestire la maglia del Milan. La sessione estiva del calciomercato entra nel vivo, e il futuro di Adrien Rabiot sembra sempre più tingersi di rosso e nero.