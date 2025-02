Calciomercato Milan, clamoroso retroscena! Ibrahimovic dice no, super offerta respinta

Calciomercato Milan, spunta il clamoroso retroscena su Pavlovic: Ibrahimovic ha detto no a 28 milioni di euro del Crystal Palace

Clamoroso retroscena svelato da calciomercato.com sul calciomercato Milan di gennaio:

PAROLE – «Il primo club a muoversi su Pavlovic era stato il Fenerbahçe con una proposta in prestito oneroso con diritto di riscatto per una cifra superiore ai 18 milioni spesi dal Milan per prelevarlo dal Salisburgo la scorsa estate. Le titubanze di Strahinja avevano portato i turchi a chiudere per Skriniar in prestito dal Psg. Erano giorni caldi, pieni di trattative aperte con Furlani, Moncada e Ibrahimović impegnati su più tavoli. Quasi a sorpresa, a circa 48 ore dal gong finale, arriva a casa Milan una proposta del Crystal Palace da circa 28 milioni di euro per Pavlovic. La cifra è importante, merita di essere valutata. Ibrahimovic, però, non è convinto, Conceicao ancora meno. Gli inglesi incassano il “no” da parte del Milan con un pizzico di stupore».