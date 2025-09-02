Calciomercato Milan, Allegri si accontenta di Odogu ma la richiesta era diversa: il tecnico si aspettava questo profilo in difesa

Calciomercato Milan, Odogu è stato l’ultimo rinforzo per la difesa dei rossoneri: Allegri ha approvato ma si aspettava uno esperto

La delusione per la sconfitta contro la Cremonese nella prima giornata di campionato ha spinto il calciomercato Milan ad agire sul mercato. Al vertice svoltosi a Casa Milan, Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore, ha espresso una richiesta chiara e specifica: un difensore esperto, un vero e proprio leader in grado di guidare la retroguardia. Una necessità confermata anche dal nuovo direttore sportivo, Igli Tare, prima dell’impegno contro il Lecce. Le sue parole, “il Diavolo sta cercando un leader per il reparto arretrato”, hanno acceso le speranze dei tifosi.

Inizialmente, i rossoneri si sono concentrati su profili di alto livello. Il primo nome sulla lista è stato Kim Min-jae del Bayern Monaco, un centrale solido e affidabile. Le trattative, tuttavia, non hanno portato a un esito positivo. L’attenzione si è quindi spostata su Manuel Akanji, difensore del Manchester City, ma anche in questo caso il Diavolo ha incontrato delle difficoltà. L’obiettivo successivo, e apparentemente il più vicino alla fumata bianca, è diventato Joe Gomez del Liverpool. Per un momento, sembrava che l’affare fosse a un passo dalla conclusione, ma l’assenza del via libera definitivo da parte dei Reds ha costretto il Milan a una svolta inaspettata.

Per evitare di rimanere a mani vuote, la dirigenza rossonera ha virato su un profilo completamente diverso, abbandonando la ricerca del difensore “fatto e finito”. Il Milan ha chiuso per David Odogu, un giovane talento classe 2006, arrivato a titolo definitivo dal Wolfsburg. Una mossa che ha sorpreso gli addetti ai lavori, trattandosi dell’ennesima scommessa di prospettiva. Questo cambio di rotta rappresenta una chiara inversione rispetto alle richieste iniziali di Allegri, e sottolinea la volontà del club di investire su giovani promettenti piuttosto che su giocatori già affermati.

La notizia, riportata da Tuttosport questa mattina, aggiunge dettagli interessanti sulle caratteristiche del giovane difensore. Odogu viene paragonato a Antonio Rüdiger, l’ex difensore della Roma oggi al Real Madrid. Questo accostamento, seppur ambizioso, suggerisce che il giovane tedesco possiede doti fisiche e tecniche notevoli, che lo rendono un potenziale crack per il futuro. La sua fisicità e la sua aggressività sono elementi che Tare e Allegri sperano di poter far crescere in un ambiente stimolante come quello milanista.

L’arrivo di Odogu rappresenta una scelta strategica ben precisa: costruire la squadra del futuro partendo dai giovani talenti. Sebbene la necessità di un leader esperto in difesa rimanga, l’acquisto del giovane tedesco dal Wolfsburg dimostra la fiducia del Milan nella propria capacità di valorizzare i talenti emergenti. Ora spetterà ad Allegri e al suo staff plasmare questo grezzo diamante e trasformarlo nel nuovo pilastro della difesa rossonera. La speranza è che Odogu possa ripercorrere le orme di altri grandi difensori scoperti e lanciati nel calcio che conta proprio dal Milan.