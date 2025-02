Calciomercato Milan, retroscena Lucca: è stato ad un passo da Milanello a gennaio. Tifosi a bocca aperta

Calciomercato Milan, clamoroso retroscena legato a Lorenzo Lucca: il centravanti dell’Udinese è stato vicinissimo a gennaio

Importante retroscena svelato da calciomercato.it sul calciomercato Milan di gennaio.

Il Diavolo, però, avrebbe preso un nuovo bomber a tutti i costi. Così, se l’affondo per Santi Gimenez non fosse andato in porto, sarebbe scattato il piano B. Un piano B che portava il nome di Lorenzo Lucca. Il Milan negli ultimi giorni di mercato aveva riattivato i contatti con il suo entourage e l’Udinese per capire la fattibilità dell’operazione. Il centravanti 24enne, che in stagione ha già segnato undici reti, però, non piace solo ai rossoneri. Anche la Roma ha pensato seriamente di acquistarlo a gennaio.