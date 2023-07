Calciomercato Milan, spunta un retroscena affascinante: Pioli aveva messo gli occhi su un giocatore del Bayern

Spunta un interessante retroscena di mercato per quanto riguarda il Milan. I rossoneri nelle scorse settimane avevano messo gli occhi su un giocatore del Bayern Monaco.

Si tratta di Gravenberch che, nei piani di Pioli, avrebbe rappresentato un ottimo rinforzo per il centrocampo. Il club tedesco però non ha mollato e alla fine i rossoneri sono andati su altri profili per rinforzare la mediana. A riportarlo è Sportitalia.