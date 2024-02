De Ketelaere Milan, spunta il retroscena: in estate il belga voleva quella squadra!

De Ketelaere-Milan, spunta il retroscena sulla cessione del belga all’Atalanta: il classe 2001 in estate voleva la Real Sociedad

Come riferito da calciomercato.com, è spuntato un clamoroso retroscena di calciomercato Milan legato a Charles De Ketelaere.

Il belga, oggi punto fermo dell’Atalanta di Gasperini e ormai prossimo al riscatto, in estate aveva messo come opzione prioritaria la Liga e in particolare la Real Sociedad. Il classe 2001 infatti era convinto che il calcio spagnolo si adattasse meglio alle proprie caratteristiche. L’Atalanta ha insistito anche quando le distanze economiche erano ampie e oggi è pronta a chiudere in via definitiva l’affare con il club rossonero.