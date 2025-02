Calciomercato Milan, rossoneri scatenati tra acquisti e cessioni: il retroscena di un colpo mancato

Condividi via email

Calciomercato Milan, i rossoneri sono stati assoluti protagonisti in questi ultimi giorni. Tra entrate e usciti ci sono anche trattative non portate a termine

Ad infiammare il calciomercato invernale del 2025 ci ha pensato il Milan. I rossoneri in questi ultimi giorni sono stati letteralmente scatenati. Su tutti spiccano in entrata l’arrivo di Santiago Gimenez e in uscita le cessioni di Calabria e Morata.

In tutto questo c’è anche una trattativa che è stata bloccata proprio in chiusura, a rivelarlo Adriano Galliani a Sky Sport nel prepartita del derby. Nel mancato trasferimento di Camarda al Monza c’è lo zampino di Ibrahimovic.

LE PAROLE DI GALLIANI – «Il mio amico Ibra, dopo che eravamo d’accordo, con grande affetto e simpatia, dice che per il percorso del ragazzo è meglio che stia al Milan. Ho dovuto accettare, mi dispiace molto».