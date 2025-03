Calciomercato Milan, retroscena Brahim Diaz! Offerta da urlo al Real Madrid, la ricostruzione

Condividi via email

Calciomercato Milan, clamoroso retroscena legato a Brahim Diaz: ad inizio 2023 i rossoneri avevano presentato una grossa offerta al Real

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, e in particolare dal giornalista Luca Bianchin, c’è un importante retroscena sul calciomercato Milan.

Brahim Diaz decisivo nel derby di Madrid. I milanisti, che probabilmente non lo hanno capito fino in fondo, ora hanno rimpianti. Il Milan ne ha molti meno. Nei primi mesi del 2023 ha provato a comprarlo, stanziando più di 20 milioni. Il Real ha detto no.