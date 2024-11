Calciomercato Milan, top player in bilico? Sirene dalla Premier, questo scenario preoccupa il Diavolo. Cosa può succedere

Calciomercato Milan, Reijnders, nonostante l’imminente rinnovo contrattuale, è nel mirino del Manchester City: Champions decisiva

Come riportato da Tuttosport, il calciomercato Milan potrebbe cominciare a tremare per quanto riguarda il rinnovo di contratto di Tijjani Reijnders. Il centrocampista olandese verrà premiato nelle prossime settimane con un rinnovo fino al 2030 e un ingaggio che passerà dagli attuali 1.6 a 3.5 bonus inclusi ma ciò non fermerà sicuramente le sirene estere.

Sul ragazzo infatti c’è il forte interesse del Manchester City: Reijnders vuole restare a Milanello ma si ha la netta sensazione che un ruolo decisivo lo avrà la qualificazione alla prossima Champions League. Il Diavolo deve cambiare passo.