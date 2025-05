Calciomercato Milan, Reijnders è ormai alla porta: l’ultima mossa del Manchester City è questa qua. Le ultimissime sui rossoneri

Il Milan e il Manchester City sono in continuo contatto in queste ore per chiudere l’operazione Tijjani Reijnders. Il calciatore olandese sembra dunque il prescelto a partire per la mancata qualificazione in Champions League

La prima offerta di 60 milioni era stata rifiutata nella mattinata di ieri. La squadra inglese, però, sembra pronta a spingersi oltre quota 70, una cifra che soddisferebbe il Milan.