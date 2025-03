Calciomercato Milan, il Diavolo alza il muro! Lui è l’unico incedibile, rinnovo pronto e comunicazione alle pretendenti

Calciomercato Milan, i rossoneri alzano il muro per quanto riguarda il futuro di Tijjani Reijnders: rinnovo pronto e pretendenti avvisate

Come riferito da Matteo Moretto, Tijjani Reijnders è un profilo assolutamente incedibile per il calciomercato Milan della prossima estate:

PAROLE – «C’è un club che si è informato sulla situazione di Tijjani Reijnders del Milan, nelle ultime settimane. Stiamo parlando del Chelsea, che ha fatto più di un apprezzamento verso il centrocampista olandese. A loro piace, sì, ma per ora niente di più. Reijnders rinnoverà il contratto fino al 2030 (la firma arriverà a breve) e la sua intenzione è di restare al Milan, su questo non ho dubbi, ma ovviamente c’è un fattore da tenere in considerazione: la possibilità che il Milan non si qualifichi per la Champions. Voglio fare una precisazione: personalmente credo che il Milan farà tutto il possibile per trattenere Tijjani Reijnders, a meno che non arrivi un’offerta realmente fuori mercato».