Calciomercato Milan, arriva il rilancio definitivo per Reijnders? Questa la cifra che può mettere d’accordo tutti

Calciomercato Milan, potrebbe essere in arrivo l’offerta definitiva del Manchester City per Tijjani Reijnders: questa la cifra sul piatto

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, l’addio di Tijjani Reijnders dal calciomercato Milan sembra essere imminente. Nonostante il recente rinnovo di contratto con parole di forte appartenenza alla squadra rossonera, le trattative di mercato e le offerte importanti possono cambiare le prospettive.

Il Manchester City, su precisa richiesta di Pep Guardiola, è pronto a fare un’offerta concreta per Reijnders, con l’obiettivo di completare la trattativa rapidamente in vista del Mondiale per Club. Le parti sembrano essere vicine a trovare un accordo, con il City che era partito da un’offerta di 60 milioni più bonus e il Milan che non scende sotto gli 80 milioni.

La cifra finale potrebbe attestarsi intorno ai 75 milioni, più eventuali bonus che potrebbero consentire di raggiungere un accordo totale soddisfacente per entrambe le parti. La trattativa sembra essere in dirittura d’arrivo e potrebbe concludersi a breve.