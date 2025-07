Calciomercato Milan, Furlani sorride! Cifre e dettagli, quell’operazione cambia tutti gli scenari

Calciomercato Milan, emergono le vere cifre dell’operazione Reijnders con il Manchester City: Furlani può sorridere

L’addio di Tijjani Reijnders al Manchester City ha scosso il mondo rossonero, ma le cifre dell’affare svelate da Calciomercato.com mettono in luce un’operazione finanziariamente solida per il calciomercato Milan, ben oltre le polemiche iniziali. Nonostante la cessione di un centrocampista tra i più forti al mondo abbia generato frustrazione tra i tifosi, l’incasso potenziale di 70,7 milioni di euro dimostra un lavoro attento del club rossonero.

La Cifra Fissa: 57,7 Milioni Subito nelle Casse Rossonere

Contrariamente a quanto inizialmente riportato, il Milan ha incassato una base fissa di 57,7 milioni di euro, e non 55 milioni. Questa cifra, significativa di per sé, rappresenta un’iniezione immediata di liquidità nelle casse della società, fondamentale per le future strategie di mercato e per il bilancio. La notizia, confermata da Calciomercato.com, chiarisce le speculazioni circolate sui social e rassicura sulla solidità della negoziazione.

La Struttura dei Bonus: Fino a 14 Milioni per un Affare Potenziale di 70,7 Milioni

Il vero cuore dell’operazione, però, risiede nella struttura dei bonus, abilmente negoziata dal Milan. Possono maturare fino a 14 milioni di euro in bonus, portando il valore totale dell’operazione a ben 70,7 milioni di euro. Questi bonus, che possono attivarsi fino al 2030 (scadenza del contratto di Reijnders con il Manchester City), sono legati a diverse condizioni, alcune delle quali di grande impatto:

Qualificazione alla Champions League : 5 milioni di euro totali. Questo bonus sottolinea l’importanza della partecipazione del Manchester City alla massima competizione europea.

: totali. Questo bonus sottolinea l’importanza della partecipazione del Manchester City alla massima competizione europea. Vittoria della Premier League : 1 milione di euro . Un obiettivo che il Manchester City ha dimostrato di poter raggiungere con regolarità.

: . Un obiettivo che il Manchester City ha dimostrato di poter raggiungere con regolarità. Giocatore dell’Anno in Premier League per Reijnders : 1 milione di euro . Un riconoscimento individuale che, seppur difficile, non è impossibile per un giocatore del calibro dell’olandese.

: . Un riconoscimento individuale che, seppur difficile, non è impossibile per un giocatore del calibro dell’olandese. Vittoria del Pallone d’Oro per Reijnders : 2 milioni di euro . Il bonus più ambizioso, che testimonia la fiducia del Milan nel potenziale di crescita del giocatore.

: . Il bonus più ambizioso, che testimonia la fiducia del Milan nel potenziale di crescita del giocatore. Rinnovi contrattuali di Reijnders: Sono previsti 1 milione di euro per ogni rinnovo contrattuale che lo terrà al Manchester City fino al 2030, 2031 e 2032, rispettivamente. Questo incentivo lega il futuro economico del Milan alla permanenza a lungo termine di Reijnders in Inghilterra.

È importante sottolineare che, nonostante le singole opzioni superino il tetto massimo, i bonus complessivi non potranno superare i 14 milioni di euro, come specificato nell’accordo visionato da Calciomercato.com.

70,7 Milioni “Garantiti”: Un Dettaglio Chiave per il Milan

Un aspetto cruciale dell’accordo, che garantisce al Milan un incasso complessivo di 70,7 milioni di euro, riguarda il futuro di Reijnders stesso. Qualora il giocatore dovesse essere ceduto dal Manchester City prima del 2030, il club rossonero incasserebbe automaticamente l’intera somma dei 14 milioni di bonus residui. Questa clausola protegge il Milan da eventuali mancate maturazioni dei bonus legate alle performance o ai titoli del giocatore e della squadra.

Solo in due scenari, considerati altamente improbabili, il Milan potrebbe non incassare la cifra completa: se nel corso dei prossimi cinque anni nessuna delle condizioni per i bonus si verificasse, o se Reijnders dovesse essere ceduto a parametro zero. Tuttavia, data la caratura del giocatore e la sua importanza nel panorama calcistico, queste eventualità sono considerate remote.

In definitiva, l’operazione Reijnders si configura come un affare estremamente vantaggioso per il Milan, che, pur avendo perso un tassello fondamentale, ha garantito un incasso potenziale di 70,7 milioni di euro, dilazionato nei prossimi cinque anni. Un risultato che, al di là del sentimento, conferma la capacità del club di massimizzare il valore dei propri asset.