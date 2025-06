Calciomercato Milan, in casa rossonera rebus terzini! Tra entrate e uscite tanto il lavoro da fare per Tare

Calciomercato Milan, c’è il rebus terzini da risolvere per Igli Tare: tra entrate e uscite, il Diavolo si prepara alla rivoluzione

La rivoluzione in casa calciomercato Milan, orchestrata dal tandem Igli Tare e Massimiliano Allegri, non si limita al reparto offensivo e al centrocampo, ma si estende con urgenza anche alle fasce difensive, un’area dove la situazione è diventata particolarmente complessa. Con il futuro di Theo Hernandez in forte bilico e l’addio di Kyle Walker (il cui prestito non è stato convertito in acquisto definitivo), il Milan si trova di fronte a scelte cruciali sul mercato.

La posizione del Milan su Theo Hernandez è inequivocabile: senza il rinnovo del contratto, in scadenza nel 2026, l’unica via percorribile è la cessione a titolo definitivo. Uno scenario, tuttavia, che si sta rivelando più complesso del previsto. Il terzino francese ha già rifiutato l’Al Hilal, e i colloqui con l’Atletico Madrid si sono conclusi con una fumata nera nei giorni scorsi. In assenza di una cessione, Theo Hernandez rischierebbe seriamente di vivere la sua ultima stagione in rossonero da separato in casa, di fatto fuori rosa. Questa situazione mette il Milan di fronte a un bivio: monetizzare ora o affrontare una gestione complicata di un giocatore di tale calibro.

Oltre alla spinosa questione di Theo Hernandez, il Milan deve prendere decisioni importanti anche su altri esterni difensivi. Emerson Royal, ad esempio, ha trascorso la seconda parte della stagione ai box a causa di una grave lesione distrattiva di alto grado al polpaccio destro. Sarà fondamentale capire se Allegri intende puntare sull’ex Tottenham o se preferirà guardare altrove, considerando che a gennaio, prima dell’infortunio, il brasiliano era stato a un passo dal trasferimento al Galatasaray. La sua condizione fisica e le sue prestazioni passate saranno fattori determinanti per il suo futuro in rossonero.

Diverso è il discorso per Alex Jimenez, un giocatore su cui il Milan punta molto per il presente e per il futuro. Nonostante l’insidia del Real Madrid, che detiene un diritto di recompra, il club rossonero è convinto di poter affidare la fascia destra allo spagnolo. La decisione finale, tuttavia, spetterà a Massimiliano Allegri, che dovrà valutare le sue potenzialità e la sua compatibilità con il modulo di gioco.

Per quanto riguarda Alessandro Florenzi, il classe 1991 ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Il Milan avrebbe intenzione di proporre all’ex terzino della Roma un rinnovo per un altro anno, riconoscendo non solo le sue qualità in campo, ma soprattutto il suo carisma e la sua importanza come uomo-spogliatoio. La sua esperienza e leadership sono considerate cruciali per la coesione del gruppo. Davide Bartesaghi, invece, vanta un contratto lungo fino al 2030 e potrebbe essere valorizzato da Allegri, noto per la sua propensione a lanciare i giovani talenti. La situazione di Filippo Terracciano è differente: non ha convinto pienamente in rossonero e potrebbe cercare spazio altrove, aprendo la strada a nuove opportunità.

Oltre alle uscite, il Milan ha la stringente necessità di accelerare i tempi anche sul mercato in entrata. A tal proposito, come sottolineato dalla Gazzetta dello Sport (fonte primaria di queste informazioni), c’è un nuovo interessamento del Diavolo per il terzino del Lille Tiago Santos. Il classe 2002, descritto come giovane e scattante, potrebbe essere il rinforzo ideale per le idee tattiche di Allegri. Il club francese valuta il giocatore intorno ai 15 milioni di euro, una cifra che il DS Igli Tare potrebbe riuscire a trattare per portare a termine l’operazione e rafforzare le fasce difensive in vista della prossima stagione.