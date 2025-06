Calciomercato Milan, torna di moda Tiago Santos! Il prezzo ingolosisce Tare, questo aspetto può fare la differenza

Calciomercato Milan, può tornare di moda Tiago Santos: il prezzo, fissato in 15 milioni di euro, ingolosisce il Diavolo

Il calciomercato Milan si prepara a monitorare attentamente la situazione di Tiago Santos, il terzino destro portoghese del Lille, la cui promettente carriera ha subito un brusco stop lo scorso ottobre a causa della rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Nonostante il grave infortunio, il suo valore di mercato, che prima del ko era considerato altissimo in Francia, si aggira oggi intorno ai 15 milioni di euro, una cifra che il Milan ritiene di poter trattare ulteriormente. La notizia, riportata da Gozzini sulla Gazzetta dello Sport, accende i riflettori su un possibile affare per il club rossonero.

Un Profilo di Grande Prospettiva

Prima del tragico infortunio, Tiago Santos era considerato uno dei terzini destri emergenti più interessanti del panorama calcistico europeo. Le sue prestazioni con il Lille avevano attirato l’attenzione di numerosi club di alto livello, grazie alla sua straordinaria progressione sulla fascia, la sua abilità nel dribbling e una visione di gioco che lo rendeva prezioso sia in fase offensiva che difensiva. La sua capacità di spingere costantemente e di fornire assist di qualità lo aveva reso un elemento insostituibile per la squadra francese. Il Lille stesso nutriva grandi aspettative sul suo futuro, prevedendo un incremento significativo del suo valore di mercato.

L’Infortunio e la Necessaria Valutazione

La rottura del crociato, un infortunio temuto da ogni calciatore, ha inevitabilmente frenato la sua ascesa. Tuttavia, la valutazione di 15 milioni di euro odierna testimonia la fiducia che ancora si ripone nelle sue capacità e nel suo potenziale di recupero. È fondamentale sottolineare che il Milan, prima di procedere con qualsiasi offerta, valuterà attentamente le condizioni fisiche del giocatore e i tempi di recupero. Un investimento così significativo, seppur ridotto rispetto alle stime pre-infortunio, richiede la massima cautela e una scrupolosa analisi medica. L’obiettivo è assicurarsi che Tiago Santos possa tornare ai suoi livelli massimi di performance senza complicazioni a lungo termine.

Un’Occasione di Mercato per il Milan?

L’interesse del Milan per Tiago Santos rientra in una strategia di mercato che mira a individuare giovani talenti con ampi margini di crescita. La possibilità di trattare ulteriormente sul prezzo di 15 milioni di euro rappresenta un’opportunità unica per il club rossonero di acquisire un giocatore con un potenziale da top player a un costo potenzialmente ridotto. Se il Milan dovesse riuscire a chiudere l’affare a una cifra inferiore, potrebbe rivelarsi un colpo di mercato di notevole importanza, soprattutto considerando l’età del giocatore (22 anni al momento dell’infortunio, ndr) e la sua capacità di ricoprire un ruolo chiave nella formazione.

Il direttore tecnico del Milan e la sua squadra di scouting saranno ora impegnati a raccogliere tutte le informazioni necessarie per prendere una decisione informata. La situazione di Tiago Santos promette di essere uno dei nodi principali del prossimo mercato estivo per il Milan, che potrebbe ritrovarsi con un rinforzo di qualità a un prezzo vantaggioso, a patto di superare le incertezze legate all’infortunio. Il club rossonero è noto per la sua attenzione ai profili emergenti e l’operazione Tiago Santos rientra perfettamente in questa filosofia.