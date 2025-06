Calciomercato Milan, è addio a Theo Hernandez? L’analisi di Ravezzani sull’operazione Al-Hilal

Calciomercato Milan, Fabio Ravezzani, noto giornalista, ha commentato l’operazione che porterà Theo Hernandez all’Al Hilal

Dopo sei stagioni intense e spesso brillanti, che lo hanno visto diventare un punto di riferimento e addirittura uno dei capitani del Milan, il futuro di Theo Hernandez sembra tingersi dei colori dell’Arabia Saudita. Le voci sempre più insistenti lo danno in procinto di lasciare il club rossonero per accasarsi all’Al-Hilal, la squadra allenata da Simone Inzaghi. Questa potenziale cessione, valutata intorno ai 30 milioni di euro complessivi per il calciomercato Milan e con un ingaggio faraonico di oltre 20 milioni di euro all’anno per il terzino francese, sta scatenando un vero e proprio dibattito tra gli addetti ai lavori e i tifosi.

La telenovela contrattuale che ha coinvolto Theo Hernandez negli ultimi mesi, unita a un rendimento altalenante nell’ultima stagione e a diverse considerazioni sulla sua vita extra-campo, ha alimentato un’ampia discussione. Tra le voci autorevoli che si sono espresse sull’argomento c’è quella di Fabio Ravezzani, noto giornalista e direttore di TeleLombardia. Ravezzani, attraverso il suo profilo X, ha offerto un’analisi lucida e diretta sull’opportunità di questa cessione per il Milan.

Ecco le sue parole, che racchiudono il suo punto di vista: “C’è un momento opportuno per vendere un calciatore, per quanto forte: se è con te da anni, se chiede troppo per rinnovare, se è a scadenza, se viene da una stagione poco brillante, se la sua vita extra campo è chiacchierata. Questo era per il Milan il momento di vendere Theo”. Le parole di Ravezzani sottolineano come, al di là del valore intrinseco del giocatore, ci siano una serie di fattori concomitanti che rendono questa operazione non solo accettabile, ma addirittura strategicamente vantaggiosa per il Milan.

Il primo aspetto evidenziato è la longevità di Hernandez in rossonero: sei anni sono un periodo significativo nel calcio moderno, durante il quale il giocatore ha dato un contributo fondamentale. Il secondo punto cruciale riguarda le richieste economiche per il rinnovo contrattuale, evidentemente ritenute eccessive dalla dirigenza milanista. In un contesto di sostenibilità finanziaria, il Milan ha spesso dimostrato di non voler cedere a richieste che potrebbero sbilanciare il monte ingaggi.

Inoltre, la vicinanza alla scadenza contrattuale – un dettaglio sempre fondamentale nelle dinamiche di mercato – avrebbe potuto mettere il Milan in una posizione di debolezza negoziale in futuro. La stagione meno brillante rispetto agli standard a cui ci aveva abituato Theo Hernandez, unita a un profilo mediatico talvolta chiacchierato per questioni non strettamente legate al campo, completano il quadro dipinto da Ravezzani.

In sintesi, per il direttore di TeleLombardia, il Milan si trova di fronte a un’occasione irripetibile per massimizzare il valore di un asset, evitando che una situazione contrattuale complessa e una performance non sempre al top potessero portare a una sua svalutazione o, peggio, a una partenza a parametro zero. L’eventuale arrivo all’Al-Hilal di Simone Inzaghi, che evidentemente ha individuato in Hernandez un tassello fondamentale per il suo progetto in Arabia Saudita, conferma l’appeal internazionale del giocatore, ma per il Milan questa cessione potrebbe rappresentare una iniezione di liquidità fondamentale per il prossimo mercato estivo e per rinforzare la squadra in altri reparti. Si attende ora l’ufficialità per capire se la “telenovela Theo Hernandez” avrà davvero il suo epilogo in Arabia Saudita, segnando la fine di un’era per il Milan.