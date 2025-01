Calciomercato Milan, il consiglio di Ravezzani: «Nel calcio si può risparmiare su tutto ma non in quel ruolo»

Condividi via email

Calciomercato Milan, Fabio Ravezzani, noto giornalista, ha criticato la scelta della società di risparmiare sul reparto d’attacco

Intervenuto sul proprio profilo di X, Fabio Ravezzani, noto giornalista, ha dato questo consiglio al calciomercato Milan. Le sue parole:

PAROLE – «Il Milan abbonda di centravanti inadeguati per ragioni diverse. Morata non riempie l’area, Abraham è un mangiagol, Camarda troppo giovane, Jovic un fantasma. Puoi risparmiare su quasi tutto nel calcio, ma non su un bomber davvero forte. A meno che l’obiettivo sia il quarto posto».