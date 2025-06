Calciomercato Milan, notizia che spiazza i tifosi! C’entra Musah, tutti gli aggiornamenti

Calciomercato Milan, spunta la notizia che spiazza i tifosi: rallentamento col Napoli per Yunus Musah. Gli aggiornamenti

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, noto esperto di mercato, la trattativa che avrebbe potuto portare Yunus Musah dal calciomercato Milan al Napoli si trova attualmente in una fase di stallo. Il motivo principale di questa interruzione dei contatti sarebbe da ricondurre alla strategia di rialzo del prezzo adottata dal club rossonero, che non avrebbe affatto incontrato il gradimento della dirigenza partenopea.

Il Napoli, guidato dalle direttive del nuovo tecnico Antonio Conte, vede in Musah un elemento intrigante e potenzialmente molto utile per il proprio centrocampo. Le sue caratteristiche di dinamismo, fisicità e capacità di recupero palla si sposerebbero bene con l’idea di gioco che Conte intende implementare. Tuttavia, la società azzurra è stata molto chiara sulle proprie valutazioni economiche e non intende partecipare ad aste o a un’eccessiva speculazione sul cartellino del giocatore.

Le condizioni ritenute idonee dal Napoli per l’acquisizione di Musah sono state stabilite in una cifra compresa tra i 20 e i 22 milioni di euro, a cui si aggiungerebbero eventuali bonus. Questa somma è considerata dal club campano “ottima e abbondante” per un calciatore del profilo di Musah, considerando anche l’attuale situazione di mercato e la volontà di non gonfiare eccessivamente i costi. Il Napoli ritiene che, a queste cifre, l’affare sarebbe vantaggioso e sostenibile.

Il Milan, dal canto suo, sembrerebbe aver interpretato il forte interesse del Napoli come un’opportunità per massimizzare la cessione di Musah, cercando di ottenere una valutazione più elevata. Questa manovra al rialzo ha però avuto l’effetto di raffreddare i rapporti tra le due società, portando a una momentanea interruzione delle comunicazioni.

La posizione del Napoli è ferma e decisa: si è disposti a riparlare dell’affare Musah, ma solamente alle condizioni economiche già prospettate. Non ci sarà spazio per ulteriori rilanci o per un innalzamento delle richieste da parte del Milan. L’interesse per il giocatore rimane, ma la dirigenza partenopea non ha intenzione di farsi dettare le condizioni da altri club, mantenendo una linea rigida sulla propria politica di mercato.

In sintesi, la situazione è di stand-by, ma non di rottura definitiva. Il Napoli ha espresso il proprio gradimento per Musah e le cifre che considera congrue. Il Milan ha tentato un rialzo che non è stato accettato. Il futuro di Musah si deciderà, molto probabilmente, sulla capacità delle parti di trovare un punto d’incontro che rispetti le valutazioni del club acquirente e le aspettative di quello cedente, senza però eccedere in richieste considerate fuori mercato dal Napoli. La palla, per il momento, sembra essere tornata nelle mani del Milan, che dovrà decidere se accettare le condizioni napoletane o meno, consapevole che il Napoli non farà passi indietro sul proprio budget.