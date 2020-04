Calciomercato Milan: quante pretendenti per Depay

L’attaccante olandese andrà in scadenza con il Lione nel 2021 e può partire già quest’estate ma le pretendenti, oltre al Milan, sono molte.

Che il profilo di Memphis Depay sia uno di quelli graditi dalla dirigenza del Milan è cosa nota. Il 26enne olandese andrà in scadenza con il Lione nel giugno 2021 e pertanto la società transalpina è intenzionata a cederlo in questo mercato estivo ma la trattativa è tutt’altro che semplice.

Intanto ci sarà da superare lo scoglio relativo al costo del cartellino che si aggira intorno ai 35-40 milioni di €. In più, il Milan, se davvero vorrà arrivare a Depay, dovrà vincere anche la concorrenza dello United che ha un’opzione per la recompra (che però non sembra voler esercitare, ndr) ma anche di altre squadre italiane, come Lazio e Roma ed alcune spagnole.