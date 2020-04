Depay, niente rinnovo: scadenza l’anno prossimo, c’è anche il Milan

Il rinnovo di Memphis Depay è in alto mare. Al momento non sembrano esserci le condizioni per trovare un accordo con il Lione

Il rinnovo del contratto di Memphis Depay è in alto mare. Al momento non sembrano esserci le condizioni per trovare un accordo con il Lione. L’attaccante, che a febbraio ha compiuto 26 anni, già dal prossimo gennaio potrebbe firmare un accordo con un altro club. Per il Lione è sembra più probabile la cessione nel prossimo mercato che dovrebbe essere allungato fino a all’autunno.

Il Milan aveva già avuto contatti con l’olandese in passato, ma poi la volontà del giocatore di continuare a giocare in Francia aveva prevalso. L’arrivo di Ralf Rangnick in rossonero potrebbe agevolare la trattativa che rispetterebbe i parametri di Gazidis.