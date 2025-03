Condividi via email

Calciomercato Milan, retroscena clamoroso Pulisic-Leao: la notizia ha lasciato di stucco i tifosi. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Sono previsti nuovi grandi scenari nel futuro del calciomercato Milan. Come riportato da TMW siamo ai dettagli per Chrstian Pulisic, andato in gol nell’ultima sfida di campionato vinta contro il Como.

Fa sorridere ripensare all’estate 2022, quando il Chelsea offrì per Leao una parte economica più lo stesso cartellino del calciatore americano. Ai tempi, la dirigenza rossonera, decise di spedire questa proposta al mittente.