Calciomercato Milan, arriva l'offerta che fa tremare i polsi a Furlani! I rossoneri fanno muro ma... Ultimissime

Calciomercato Milan, c’è l’offerta che fa tremare i polsi a Furlani: nel mirino Leao, tentativo concreto del Bayern Monaco

Il futuro di Rafael Leao al Milan è sempre più al centro delle voci di mercato, con il Bayern Monaco che sembra fare sul serio per il fuoriclasse portoghese. Secondo quanto riportato da Pietro Mazzara, il club tedesco sta preparando un’offerta di quelle che fanno tremare i polsi, dimostrando un interesse concreto e non solo di facciata.

Il calciomercato Milan, dal canto suo, ha sempre ribadito l’incedibilità del suo attaccante, considerandolo un pilastro fondamentale del progetto tecnico. Tuttavia, di fronte a determinate cifre, ogni posizione può vacillare. Le indiscrezioni suggeriscono che i rossoneri prenderebbero in considerazione la cessione di Leao solo per offerte che si aggirino intorno ai 130 milioni di euro. Una valutazione elevatissima, che rispecchia il valore indiscusso del giocatore, la sua centralità negli schemi tattici e il suo enorme potenziale di crescita.

La proposta del Bayern Monaco sarebbe di quelle “importanti”, come spesso si sente dire nel gergo di mercato. Si parla di una base economica di 70-75 milioni di euro, una cifra già di per sé ragguardevole. Ma il vero “piatto forte” dell’offerta bavarese risiede nella possibilità di includere il cartellino di un calciatore. Il Bayern avrebbe messo sul piatto una scelta tra tre profili di altissimo livello: il difensore Kim Min-jae, l’esterno offensivo Kingsley Coman o il centrocampista Leon Goretzka.

Ognuno di questi nomi aggiungerebbe qualità e spessore alla rosa del Milan. Kim Min-jae, difensore roccioso e leader difensivo, rinforzerebbe un reparto che necessita di certezze. Kingsley Coman, ala rapida e tecnica, potrebbe essere un’alternativa di lusso o addirittura un sostituto in caso di partenza di Leao, pur con caratteristiche diverse. Leon Goretzka, centrocampista dinamico e con il vizio del gol, darebbe fisicità e qualità alla mediana rossonera. La disponibilità del Bayern a inserire un tale calibro di giocatori sottolinea la loro determinazione ad accaparrarsi Leao.

Questa potenziale trattativa si preannuncia come uno dei tormentoni dell’estate. Per il Milan, sarà un test importante sulla capacità di resistere alle sirene del mercato o, in caso di cessione, di reinvestire al meglio le risorse per costruire una squadra ancora più forte. Per il Bayern, l’acquisto di Leao rappresenterebbe un colpo di mercato clamoroso, che rafforzerebbe ulteriormente un attacco già stellare. Le prossime settimane saranno decisive per capire se il futuro di Rafael Leao sarà ancora a Milano o se la Bundesliga lo attende.