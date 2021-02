Calciomercato Milan, pronto il colpo alla Saelemaekers: plusvalenza sicura

Il Milan guarda al campionato belga per un’operazione simile a quella che ha portato Saelemaekers in rossonero: plusvalenza sicura

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com il Milan avrebbe posto lo sguardo su uno dei prospetti più interessanti del campionato belga, il centrocampista centrale del Bruges Kossounou. Cresciuto nell’​ASEC Mimosas, club ivoriano che ha dato calcisticamente i natali al suo idolo Yaya Touré, Kossounou è arrivato in Europa dalla Svezia vestendo la maglia dell’Hammarby, club conosciuto soprattutto per la sua vicinanza a Zlatan Ibrahimovic.

OPERAZIONE ALLA SAELEMAEKERS – Kossounou è arrivato al Bruge nella passata stagione per poco più di 3 milioni di euro, un’operazione che già oggi rappresenta un affare per il club belga che per il cartellino del centrocampista ivoriano potrà chiedere oltre il doppio. Il Milan, dopo l’affare Saelemaekers, guarda con attenzione la Jupiler League in cerca di nuovi prospetti su cui generare future plusvalenze.