Calciomercato Milan: prima offerta rossonera per Zaracho, la cifra

Calciomercato Milan: il club di Via Aldo Rossi avrebbe messo sul piatto 15 milioni di euro per Zaracho del Racing Avellaneda

Stando a quanto riporta l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, il Milan avrebbe messo gli occhi su Matias Zaracho, attualmente in forza al Racing Club Avellaneda.

I rossoneri avrebbero presentato un’offerta da 15 milioni di euro per convincere il club argentino, ma per il centrocampista servirebbero almeno 20 milioni di euro. Il Diavolo, dunque, si starebbe già muovendo per rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione.