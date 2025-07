Calciomercato Milan, richieste da Lazio e Premier League: Tare fissa il prezzo

Calciomercato Milan – Il club avrebbe fissato il prezzo! Sotto questa cifra difficilmente il giocatore sarà ceduto

Ci sono state diverse richieste per Ruben Loftus-Cheek da parte di club della Lazio, turchi e di Premier League. Tuttavia, secondo il giornalista Daniele Longo, che spesso fornisce aggiornamenti sul Milan tramite X, il nuovo allenatore Massimiliano Allegri ritiene che il centrocampista inglese possa diventare un elemento cruciale per i suoi piani futuri.

Allegri è convinto che Loftus-Cheek abbia il potenziale per trasformarsi in un giocatore molto importante per i rossoneri. Questa fiducia da parte del tecnico suggerisce che il Milan è propenso a trattenerlo, a meno che non arrivi un’offerta particolarmente allettante. La soglia per considerare una sua cessione è stata fissata a 25 milioni di euro o più.

Questa posizione indica che il Milan valuta molto Loftus-Cheek, riconoscendo le sue qualità fisiche e tecniche, oltre alla sua capacità di incidere sulle partite. Nonostante precedenti resoconti abbiano sollevato alcune preoccupazioni riguardo agli infortuni e alla sua costanza, la fiducia di Allegri nel giocatore suggerisce che egli vada oltre questi aspetti, vedendolo come una componente chiave del suo assetto tattico. Il parametro finanziario stabilito dal club per un eventuale trasferimento rafforza ulteriormente il desiderio di trattenere il centrocampista, a meno che un’offerta non rifletta veramente il suo valore percepito e il suo potenziale.