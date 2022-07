Calciomercato Milan, previsti nuovi contatti per Tanganga: le ultime

Calciomercato Milan, previsti nuovi contatti con il Tottenham per Japhet Tanganga: le ultime sulla trattativa

Il Milan si muove per Japhet Tanganga, obiettivo di calciomercato per la difesa. Secondo quanto riportato da Sportitalia, nella prossima settimana ci saranno nuovi contatti con il Tottenham per capire i costi dell’operazione e la formula.

Il classe ’99 ha già dato disponibilità al trasferimento tramite le chiacchierate nei giorni precedenti con l’agente Roberto De Fanti.