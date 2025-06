Calciomercato Milan – Ancora in prestito: la decisione è stata presa!

Calciomercato Milan – Pronto un nuovo prestito per il calciatore classe 2005. La decisione è stata presa

Il Milan potrebbe lasciare fuori dalla propria rosa per un’altra stagione Kevin Zeroli. Il classe 2005 dopo aver passato una stagione in prestito al Monza potrebbe prolungare la sua esperienza in terra brianzola, questa volta in Serie B.

Stando a quanto riportato da Nicolò Schira sul proprio account X, il Monza starebbe spingendo per estendere il prestito. Al momento i colloqui tra le due società sembrerebbero positivi.