Calciomercato Milan, concorrenza dalla Premier League per l’obiettivo di lunga data: cambiano le carte in tavola. Le ultimissime

Secondo quanto riportato dal giornalista Matteo Moretto, Guéla Doué, terzino destro ivoriano classe 2002, accostato di recente al Milan, sarebbe diventato un concreto obiettivo del Sunderland. Questa notizia aggiunge un nuovo capitolo alla possibile destinazione del giovane difensore, attualmente in forza allo Strasburgo.

Doué, fratello di Désiré Doué (talento del PSG), è un profilo che ha attirato l’attenzione di diversi club europei grazie alle sue qualità. Dotato di buona corsa, abile nel dribbling e capace di proporsi in avanti, il terzino ha dimostrato una crescita significativa nell’ultima stagione in Ligue 1. Il Milan, alla ricerca di rinforzi per la fascia destra, lo aveva inserito nella propria lista di potenziali acquisti, valutando il suo profilo come ideale per il progetto tecnico.

Tuttavia, l’interesse del Sunderland potrebbe complicare i piani rossoneri. La possibilità di un trasferimento nel calcio inglese, con le sue dinamiche economiche spesso più vantaggiose, potrebbe risultare allettante per il giocatore e per lo Strasburgo. Il Sunderland, ambizioso e con l’obiettivo di risalire in Premier League, potrebbe offrire a Doué un ruolo da protagonista e un progetto sportivo stimolante.

Resta da vedere se il Milan intensificherà i contatti o virerà su altri obiettivi, considerando che il mercato dei terzini è sempre molto attivo. La concorrenza per Guéla Doué è concreta, e il Sunderland sembra intenzionato a fare sul serio per assicurarsi le prestazioni del giovane talento.