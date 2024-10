Calciomercato Milan, spunta Prati! Contatti col Cagliari, Ibrahimovic vuole evitare questa cosa

Calciomercato Milan, per il centrocampo spunta Prati: primi contatti con il Cagliari, la valutazione può sfiorare i 20 milioni

Il calciomercato Milan comincia a muoversi sul serio. In questo avvio di stagione si vedono e si conoscono le lacune su cui mettere una pezza il prima possibile. Per questa ragione, la dirigenza avrebbe individuato in Matteo Prati un profilo funzionale.

Centrocampista centrale, regista, ottimo come ruolo per fare eventualmente il vice di Fofana. Titolare nel Cagliari di Nicola e lanciato tra i professionisti nella Spal da De Rossi. Il prezzo si aggira attorno ai 10 milioni ma a giugno potrebbe salire quasi del doppio: sul calciatore c’è anche la Roma.