In casa Milan tiene banco in chiave mercato il futuro di Brahim Diaz. Ecco come sta pensando di muoversi il Real Madrid

In casa Milan tiene banco in chiave mercato il futuro di Brahim Diaz. Ecco come sta pensando di muoversi il Real Madrid:

secondo Cadena SER, il club spagnolo potrebbe riportarlo in Spagna per poi inserirlo come contropartita per arrivare a Bellingham