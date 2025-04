Calciomercato Milan, osservato un portiere di Serie A: valutato 8 milioni

Condividi via email

Calciomercato Milan, uno scout rossonero era presente ad Empoli-Cagliari per osservare il portiere valutato 8 milioni di euro

Uno scout del Milan ha visionato Elia Caprile durante Empoli-Cagliari, match andato in scena nell’ultimo turno di campionato.

Il portiere classe 2001 è di proprietà del Napoli, ma i sardi possono riscattarlo in estate per circa 8 milioni di euro. Stando a quanto riportato da Nicolò Schira sul proprio account X l’estremo difensore potrebbe diventare un obiettivo di mercato anche per il Diavolo.