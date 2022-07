Calciomercato Milan, porte girevoli per Plizzari: pronto un nuovo prestito

Calciomercato Milan, porte girevoli per Alessandro Plizzari: il portiere classe 2000 pronto ad un nuovo prestito

Alessandro Plizzari torna al Milan solo momentaneamente. Il portiere classe 2000 ha passato gli ultimi 6 mesi della scorsa stagione a Lecce, conquistando la promozione in Serie A.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, per lui si valuta un nuovo prestito per permettergli di giocare con continuità.