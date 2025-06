Condividi via email

Calciomercato Milan, c’è una squadra di Serie A che fa sul serio per il centrocampista rossonero: ore bollenti. Le ultimissime

La Cremonese si muove con decisione sul mercato per costruire una rosa competitiva in vista della prossima stagione di Serie A, che vedrà i grigiorossi nuovamente ai nastri di partenza sotto la guida di Davide Nicola. E tra i nomi che circolano con insistenza per rinforzare il centrocampo, spunta quello di Tommaso Pobega, centrocampista di proprietà del Milan.

Secondo quanto raccolto, ci sarebbero già stati i primi contatti tra la dirigenza della Cremonese e quella rossonera per sondare la disponibilità del giocatore. Pobega, classe 1999, è reduce da una stagione non sempre brillante al Bologna, dove ha faticato a trovare spazio con continuità, complice anche la forte concorrenza nel reparto mediano. Nonostante questo, il suo profilo resta molto apprezzato per le sue doti fisiche, la capacità di inserimento e una buona visione di gioco.

Per la Cremonese, Pobega rappresenterebbe un innesto di spessore e un tassello importante nel progetto tattico di Davide Nicola. Il tecnico piemontese è noto per la sua capacità di valorizzare i centrocampisti dinamici e con attitudine all’agonismo, caratteristiche che ben si sposano con quelle del giocatore milanista. Un trasferimento a Cremona potrebbe offrire a Pobega la possibilità di ritrovare la continuità e il ruolo da protagonista che gli sono mancati nell’ultima stagione, in un ambiente dove la pressione è alta ma l’opportunità di mettersi in mostra è concreta.

Il Milan, dal canto suo, potrebbe essere propenso a cedere Pobega, magari con la formula del prestito con diritto/obbligo di riscatto, per permettergli di giocare con maggiore regolarità e continuare il suo percorso di crescita. La trattativa è ancora nelle fasi iniziali, ma l’interesse della Cremonese è concreto e la volontà del giocatore di trovare più spazio potrebbe accelerare i tempi. La Serie A per Pobega potrebbe ripartire da Cremona, per dimostrare tutto il suo valore.