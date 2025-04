Condividi via email

Calciomercato Milan, Sartori nega la proposta rossonera e chiede lo sconto per Pobega: la situazione. Le ultimissime sui rossoneri

Il Milan ha da gestire molte situazioni di calciatori attualmente in prestito. Uno tra questi è Tommaso Pogeba, attualmente in Emilia Romagna al Bologna

Come riportato dal Corriere dello Sport Giovanni Sartori, dopo aver rifiutato la corte del Milan, vorrebbe trattare con il club rossonero per ottenere uno sconto per Pobega. Il dirigente vorrebbe infatti abbassare la cifra del riscatto fissata a 12 milioni di euro.