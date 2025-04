Calciomercato Milan, scontro con il Bologna: il club felsineo ha chiesto uno sconto per questo giocatore. Le ultimissime sui rossoneri

Il Milan ha da gestire molte situazioni di calciatori attualmente in prestito. Uno tra questi è Tommaso Pogeba, attualmente al Bologna allenato da Vincenzo Italiano.

Sartori, dirigente felsineo, non vorrebbe versare nelle casse dei rossoneri i 12 milioni di euro che servono per il riscatto. Lui, infatti, come riportato dal Corriere dello Sport, vorrebbe trattare per cercare di abbassare il prezzo.