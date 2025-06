Calciomercato Milan, numeri da urlo per Reijnders! Plusvalenza record per i rossoneri, il dato non mente

Calciomercato Milan, clamorosa plusvalenza dei rossoneri con la cessione di Tijjani Reijnders al Manchester City: i numeri non mentono

Era nell’aria da settimane, le voci si rincorrevano con sempre maggiore insistenza, e oggi è arrivata l’ufficialità che in molti aspettavano: Tijjani Reijnders è un nuovo calciatore del Manchester City. Il centrocampista olandese, protagonista di due stagioni intense e significative con la maglia rossonera, ha firmato un contratto quinquennale con i campioni d’Inghilterra, ponendo fine alla sua avventura milanese. L’addio di Reijnders non è però solamente una questione sportiva, ma rappresenta un’operazione finanziaria di prim’ordine per il calciomercato Milan, che si appresta a incassare una plusvalenza superiore ai 40 milioni di euro.

La notizia, riportata e analizzata nel dettaglio dai colleghi di Calcio e Finanza, conferma l’ottima gestione del club rossonero sul fronte delle cessioni. Secondo le stime, la cifra totale del trasferimento di Reijnders si aggira sui 57 milioni di euro come parte fissa, a cui si aggiungono circa 13 milioni di bonus, alcuni dei quali considerati di facile raggiungimento e altri più legati a prestazioni future e obiettivi del club. Al momento, la plusvalenza viene calcolata sulla base della parte fissa.

Per comprendere appieno la portata dell’affare per il Milan, è utile fare un passo indietro. Reijnders era stato acquistato dai rossoneri due estati fa per una cifra di 20,5 milioni di euro. Considerando la quota di ammortamento relativa al suo costo, stimata intorno ai 2,5 milioni di euro, il valore contabile del giocatore al momento della cessione era significativamente inferiore. Questo permette al Milan di registrare a bilancio una plusvalenza lorda di ben 44,7 milioni di euro.

Tuttavia, come evidenziato da Calcio e Finanza, la cifra che effettivamente entrerà nelle casse del Milan sarà leggermente inferiore. Parte dell’accordo di trasferimento con l’AZ Alkmaar, ex club di Reijnders, prevedeva una clausola in base alla quale il 10% della futura rivendita sarebbe spettato alla società olandese. Questo significa che circa 4,47 milioni di euro (il 10% di 44,7 milioni) verranno corrisposti all’AZ Alkmaar. Di conseguenza, il Milan incasserà una cifra netta stimata intorno ai 40,2 milioni di euro.

Questa operazione non solo testimonia l’abilità del Milan nel valorizzare i propri talenti e capitalizzare sul mercato, ma fornisce anche un’iniezione di liquidità significativa che potrà essere reinvestita per rafforzare la squadra in vista delle prossime stagioni. La partenza di Reijnders lascerà un vuoto importante a centrocampo, data la sua capacità di dettare i ritmi, recuperare palloni e inserirsi in fase offensiva. La sua professionalità e il suo impegno in campo hanno lasciato un’ottima impressione sui tifosi milanisti, che certamente lo ricorderanno con affetto nonostante la sua permanenza sia stata breve. Ora la palla passa alla dirigenza rossonera, chiamata a individuare il profilo giusto per rimpiazzare l’olandese e proseguire il percorso di crescita del club.