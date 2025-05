Calciomercato Milan, Piccoli in pole per l’attacco! Incrocio con Cagliari e Atalanta, cosa può succedere

Calciomercato Milan, c’è il nome di Piccoli del Cagliari come possibile vice Santiago Gimenez per la prossima stagione: tutti i dettagli

Come riportato da calciomercato.com, il calciomercato Milan è a caccia di un vice Santiago Gimenez in vista della prossima stagione.

Previsti diversi colpi di nazionalità italiana. In attacco servirà un alter ego per Gimenez e i nomi possibili sono Lucca dell’Udinese e Piccoli per il quale il Cagliari dovrà decidere se investire o meno i 12 milioni previsti per l’opzione di acquisto dall’Atalanta.