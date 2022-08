Calciomercato Milan: piace Ivan Ilic del Verona

Continua la ricerca di un centrocampista nel calciomercato del Milan. Il nome nuovo è Ivan Ilic dell’Hellas Verona

Il Milan continua a ricercare un centrocampista in questa sessione di calciomercato. Tanti nomi sulla lista di Paolo Maldini e Frederic Massara per regalare a Stefano Pioli il giocatore giusto per la mediana.

A questi, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, si aggiunge anche Ivan Ilic dell’Hellas Verona. Su di lui c’è da diverso tempo la Lazio che però non è ancora arrivata alla chiusura.