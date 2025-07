Calciomercato Milan, clamorosa rivelazione di Pellegatti! C’entra Theo Hernandez, cosa succederà nelle prossime settimane

Calciomercato Milan, arriva la clamorosa rivelazione di Carlo Pellegatti: con i soldi di Theo Hernandez i rossoneri acquisteranno due terzini

Il mercato rossonero è sempre un calderone di voci, indiscrezioni e, a volte, vere e proprie bombe. E una di queste ha fatto letteralmente “accapponare la pelle” a molti tifosi, come rivelato dal noto giornalista Carlo Pellegatti. “Si dice, me l’ha detto oggi un collega e la cosa mi fa un po’ accapponare la pelle, si dice che con i 30 milioni di Theo Hernandez il Milan voglia comprare i due prossimi terzini”, ha dichiarato Pellegatti, scatenando un dibattito acceso sul futuro della fascia sinistra e, più in generale, sulle strategie di mercato del Milan.

L’idea di sacrificare un pilastro come Theo Hernandez, uno dei migliori terzini sinistri al mondo e un vero trascinatore per la squadra, per finanziare l’acquisto di due nuovi laterali, appare a prima vista come una mossa audace, quasi azzardata. Theo, con le sue accelerazioni brucianti, i suoi gol decisivi e la sua presenza costante sulla fascia, è diventato in questi anni un simbolo del Milan e uno dei giocatori più amati dalla tifoseria. La sua eventuale partenza lascerebbe un vuoto significativo non solo dal punto di vista tecnico, ma anche emotivo.

Tuttavia, è importante analizzare la notizia con una certa prospettiva. In un calcio in continua evoluzione, dove la sostenibilità finanziaria è diventata una priorità per molti club, il Milan non fa eccezione. La possibilità di monetizzare un asset di alto valore come Theo Hernandez per poi investire su due giovani terzini potrebbe rientrare in una logica di ringiovanimento della rosa e di creazione di plusvalenze future. Un investimento mirato su giocatori promettenti e con un ampio margine di crescita potrebbe garantire al club un ritorno economico a medio-lungo termine, oltre a fornire alternative valide sulla fascia.

Se l’indiscrezione di Pellegatti dovesse trovare conferma, si aprirebbe un vero e proprio casting per individuare i due profili ideali che possano raccogliere l’eredità di Theo. Il Milan, con il suo scouting attento e la sua capacità di valorizzare i talenti, avrebbe il compito di scegliere i giocatori giusti in grado di integrarsi al meglio nel sistema di gioco e di garantire la spinta offensiva e la solidità difensiva necessarie. I nomi accostati al Milan sono numerosi, ma la direzione potrebbe essere quella di puntare su giocatori giovani e con potenziale, in linea con la filosofia della società.

La vera sfida, dunque, non sarebbe solo trovare i sostituti di Theo, ma anche assicurarsi che l’eventuale sacrificio del francese porti a un rafforzamento complessivo della squadra. I tifosi milanisti, nonostante l’iniziale “pelle d’oca”, sperano che il Milan continui a operare sul mercato con la lungimiranza e la competenza dimostrate negli ultimi anni, per costruire una squadra sempre più competitiva e in grado di lottare per i vertici del calcio italiano ed europeo. La vicenda di Theo Hernandez e dei “due prossimi terzini” sarà certamente uno dei temi caldi di questa sessione estiva di calciomercato.