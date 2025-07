Calciomercato Milan, Pellegatti perplesso: sulle mosse dei rossoneri l’ha detto veramente!

Calciomercato Milan, Carlo Pellegatti, noto giornalista, ha analizzato la situazione terzini in casa rossonera: le sue dichiarazioni

Il calciomercato estivo del Milan si preannuncia intenso e ricco di movimenti. Oltre alla ricerca di un attaccante di peso, che possa raccogliere l’eredità di Olivier Giroud e garantire un elevato numero di gol, la dirigenza rossonera deve affrontare un’altra priorità cruciale: la ristrutturazione delle fasce difensive. Con gli imminenti addii di due pilastri come Theo Hernandez e Kyle Walker, (dall’articolo capisco che c’è stato un errore da parte dell’utente e che probabilmente intendeva Calabria e non Kyle Walker visto che non risulta un giocatore del Milan), il club di Via Aldo Rossi si trova di fronte alla difficile sfida di trovare sostituti all’altezza, capaci di garantire qualità, spinta e solidità difensiva.

A gettare un’ombra sulle strategie di mercato del Milan, in particolare per quanto riguarda il ruolo dei terzini, è intervenuto Carlo Pellegatti. Il noto giornalista, voce storica del tifo rossonero, ha espresso il suo punto di vista in diretta a Tutti Convocati su Radio 24, sollevando preoccupazioni significative in merito alle risorse economiche che il club intenderebbe destinare a questo reparto.

Le perplessità di Pellegatti: “Sembra un po’ poco per sostituire Theo e Calabria”

Le parole di Pellegatti sono state chiare e dirette, evidenziando una potenziale discordanza tra le ambizioni del Milan e la realtà delle cifre che circolano. “C’è la voce che il Milan vorrebbe spendere per i terzini quello che ha incassato da Theo Hernandez,” ha dichiarato Pellegatti, aggiungendo subito dopo la sua perplessità: “mi sembra un po’ poco per sostituire Theo e Calabria che sono stati campioni d’Italia“.

Questa affermazione di Pellegatti solleva un quesito fondamentale: sarà sufficiente il solo incasso derivante dalla cessione di Theo Hernandez – stimato in una cifra considerevole ma comunque non illimitata – per finanziare l’acquisto di due terzini di alto livello? La risposta di Pellegatti è un sonoro “no”, sottolineando come Theo Hernandez, pur essendo un giocatore di fascia alta e dal valore di mercato elevato, non rappresenti l’unica perdita da compensare. Con l’addio di Davide Calabria, altro elemento fondamentale e perno della fascia destra per diverse stagioni, il Milan si trova a dover ricostruire quasi interamente i suoi esterni difensivi.

La sfida del Milan: trovare qualità e quantità senza spendere cifre folli

La ricerca di nuovi terzini non è solo una questione di quantità, ma soprattutto di qualità. Theo Hernandez e Davide Calabria, infatti, non sono stati semplici terzini, ma protagonisti indiscussi dello Scudetto 2021-2022, capaci di garantire sia una spinta offensiva costante che una buona copertura difensiva. Sostituire due profili di questo calibro richiede non solo investimenti mirati, ma anche una scelta oculata di giocatori che possano integrarsi rapidamente negli schemi di gioco e garantire un rendimento immediato.

Le dichiarazioni di Pellegatti mettono in luce le difficoltà che il Milan potrebbe incontrare nel mercato estivo. Se le risorse economiche destinate ai terzini fossero effettivamente limitate al solo ricavato della cessione di Theo Hernandez, la dirigenza rossonera dovrebbe operare delle scelte estremamente oculate, magari puntando su giovani talenti da valorizzare o su giocatori in scadenza di contratto o con clausole vantaggiose. Tuttavia, la pressione dei tifosi e la necessità di tornare a competere ai massimi livelli impongono al Milan di non sbagliare le proprie mosse, specialmente in ruoli così cruciali per gli equilibri di squadra.

In un’estate che si preannuncia bollente sul fronte del calciomercato, le parole di Carlo Pellegatti rappresentano un campanello d’allarme per il Milan. La capacità del club di trovare soluzioni all’altezza per le fasce difensive, conciliando le esigenze tecniche con le disponibilità economiche, sarà uno dei fattori chiave per il successo della prossima stagione. Il futuro dei terzini rossoneri è ancora tutto da scrivere, e la gestione di queste trattative sarà un banco di prova importante per la dirigenza del Milan.