Calciomercato Milan, Pellegatti conferma: «La percentuale di quella cessione è molto alta»

Calciomercato Milan, Carlo Pellegatti, noto giornalista, ha confermato come la possibile cessione di Reijnders abbia percentuali molto alte

Intervenuto sul proprio canale Youtube, Carlo Pellegatti ha dato questo aggiornamento sul calciomercato Milan:

PAROLE – «Viene confermata l’ipotesi circa la cessione di Reijnders: qualcuno ha scritto che è lui che vuole andare via, giusto per togliere ogni responsabilità a chi poi deciderà di vendere il miglior giocatore della rosa, il più continuo e il più richiesto. In questo momento la cessione di Reijnders ha una percentuale molto alta: poi avverrà? Non lo so. Speriamo che il Milan riesca a vendere altri giocatori per tenerlo».