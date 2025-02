Calciomercato Milan, la rivelazione di Pellegatti lascia di stucco! Può saltare il derby

Calciomercato Milan, la rivelazione di Pellegatti su Luka Jovic: il serbo potrebbe saltare il derby di oggi. C’è il mercato dietro?

Intervenuto sul proprio canale Youtube, Carlo Pellegatti, noto giornalista tifoso rossonero, ha dato un clamoroso aggiornamento su Luka Jovic, il cui futuro è un tema caldo del calciomercato Milan in uscita:

PAROLE – «Jovic: ci sono voci che oggi non si sia allenato con la squadra, nel senso ha effettuato lavoro a parte, non so se per questioni di mercato o per questioni fisiche. Ma Jovic vedremo se domani sarà in panchina o meno».