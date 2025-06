Calciomercato Milan, la novità di Pellegatti lascia di stucco i tifosi! C’è quel difensore nel mirino

Calciomercato Milan, Carlo Pellegatti ha rivelato l’interesse del club rossonero per Calafiori dell’Arsenal: le sue dichiarazioni

Intervenuto sul proprio canale Youtube, Carlo Pellegatti ha parlato così del calciomercato Milan:

PAROLE – «È prevista una missione di emissari rossoneri a Londra, a casa dell’Arsenal. L’Arsenal ha due giocatori che il Milan ritiene importanti per ricominciare a rafforzare la difesa. Partiamo dalla fascia sinistra, dove eventualmente dovesse essere ceduto Theo Hernandez, il suo posto potrebbe essere preso da Zinchenko. È un classe ’96, è stato preso a 20 anni dal Manchester City, che poi l’ha ceduto un anno al PSV. Nel 2021 è finito il contratto quinquennale ed è andato all’Arsenal. Giocatore di fascia sinistra: non realizza molti gol, ma è costante, presente, ha una buona fisicità, ha attenzione alla fase difensiva e può essere una soluzione importante per il Milan che dunque parte proprio dalla difesa perché la difesa è stata un punto debole degli ultimi anni. Mentre Massimiliano Allegri ha fatto della difesa una delle sue forze e ritiene che è lì che bisogna migliorare. Il costo di Zinchenko è interno ai 20 milioni: visto che ora siamo un club ricco dopo le cessioni 20 milioni si possono dare molto volentieri per Zinchenko. Ma il colpo per questa prevista missione di emissari rossoneri a casa dei gunners è un altro, è Riccardo Calafiori. Giocatore del 2002, giocatore che è partito dalla fascia sinistra ed è un eccellente centrale, trasformato così da un bel lavoro di Thiago Motta. Si è affermato nel Basilea, poi è andato al Bologna dove ha giocato una stagione sontuosa. Ha avuto qualche problema muscolare nel corso dei suoi mesi all’Arsenal. Giocatore di classe, un giocatore che secondo me Massimiliano Allegri adorerebbe avere nelle sue fila. Ha il piede buono. Massimiliano Allegri non voleva mollare Maignan per il suo gioco con i piedi. Calafiori è l’ideale per l’impostazione, per l’eleganza. Mi direte: “Ma il Milan tira fuori 50 milioni per Calafiori?”. Innanzitutto il valore è già sceso a 40, che rimane una cifra elevata. Dalle mie informazioni il Milan cercherebbe un prestito con diritto. Poi ci sono i dirigenti dell’Arsenal che faranno le loro valutazioni. Bisogna capire quanto l’Arsenal ritenga ancora fondamentale Calafiori nei suoi progetti futuri. Però questa prevista missione a Londra potrebbe essere foriera dei primi acquisti importanti: Calafiori sarebbe il primo petalo importante di una rosa che speriamo che diventi aulentissima e profumatissima».