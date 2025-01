Calciomercato Milan, Pellegatti sicuro: «Per il centrocampo va assolutamente aperta questa pista»

Condividi via email

Calciomercato Milan, Carlo Pellegatti, noto giornalista, è tornato a parlare del possibile arrivo di Bondo a gennaio: le dichiarazioni

Intervenuto sul proprio canale Youtube, Carlo Pellegatti, noto giornalista e tifoso rossonero, ha parlato così dell’ipotesi Bondo nell’attuale calciomercato Milan:

PAROLE – «Tengo sempre molto viva la pista legata a Bondo del Monza. Attenzione, al Milan piace, sembra che piaccia molto anche a Conceicao come caratteristiche da alternativa a Fofana. Per adesso contatti tra Milan e Monza non ce ne sono stati».